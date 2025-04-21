В Главном штабе Эрмитажа обсудят сохранение культурного наследия

Сегодня в стенах Главного штаба Эрмитажа собрались эксперты для участия в международной конференции под названием: «Современный «культ памятников» — наследие для потомков или инструмент политики?».

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский подчеркнул, что памятники культуры требуют такой же защиты, как и люди. Он отметил, что Россия обладает богатейшим опытом в этой сфере.

Пиотровский также указал на значимость российского законодательства по охране памятников, практики спасательной археологии и опыта сохранения культурного наследия при сибирских новостройках.

Директор Центра спасательной археологии Наталья Соловьева отметила, что цифровые двойники играют ключевую роль в сохранении культурного наследия. По ее словам, такая технология исключает возможность фальсификации документации, предоставляя точные, объемные данные с бесспорной доказательной базой.

Соловьева подчеркнула, что в современных условиях, когда памятники все чаще подвергаются угрозе уничтожения — будь то военные действия, террористические акты или природные катастрофы (как в случае с поврежденными объектами в Мьянме) — создание цифровых копий становится особенно актуальным. Она заключила, что сегодня эта технология превратилась в насущную необходимость.

Мероприятие было организовано в честь Всемирного дня памятников и достопримечательных мест, традиционно отмечаемого 18 апреля. Эта дата считается профессиональным праздником специалистов, занимающихся сохранением культурного и исторического наследия.