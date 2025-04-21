С 1 сентября 2025 года выпускники колледжей в России получат право поступать в вузы без ЕГЭ, но только на направления, соответствующие их профилю обучения. Документ уже подписан президентом Владимиром Путиным.

Как сообщает «Петербургский дневник», в закон «Об образовании» внесли поправки, согласно которым выпускники колледжей смогут поступать в вузы без ЕГЭ только в том случае, если выбранная специальность соответствует их профилю обучения. В такой ситуации абитуриентам нужно будет сдать лишь внутренние экзамены вуза.

Если же направление отличается от полученного в колледже, поступление будет возможно только по результатам ЕГЭ.

Ранее выпускники колледжей могли поступать в университеты без ЕГЭ на любые специальности, сдавая лишь внутренние испытания вуза. Новые правила помогут повысить уровень подготовки абитуриентов и побудят студентов колледжей осознаннее подходить к выбору профессии. Изменения призваны сделать набор в вузы более качественным.