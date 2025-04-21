Квартальная прибыль группы ЛСР уменьшилась в 136 раз по сравнению с 2023 годом

Группа ЛСР, крупный девелопер Санкт-Петербурга, опубликовала финансовые результаты за первый квартал 2025 года, демонстрирующие значительное снижение прибыли. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года, показатель упал более чем в 136 раз.

Выручка за январь-март составила менее 1,4 млрд рублей, а чистая прибыль — всего 101,1 млн рублей против 13,7 млрд рублей годом ранее, пишет «Деловой квартал — Санкт-Петербург» .

Сокращение прибыли также отразилось на валовой прибыли, снизившейся с 14,6 млрд рублей в первом квартале 2023 года до 0,54 млрд рублей в первом квартале 2025 года. При этом выручка в 2023 году составляла 16,2 млрд рублей. Компания не раскрыла данные о коммерческих расходах, однако управленческие расходы за отчетный период достигли 0,37 млрд рублей, что почти вдвое больше, чем годом ранее.

Заметно, что значительная часть управленческих расходов пришлась на вознаграждения руководства. Члены правления получили 115 млн рублей, а члены совета директоров — 37 млн рублей.

Стоит отметить, что данное событие происходит на фоне недавнего присвоения девелоперу звания почетного мецената за социальное партнерство с городом, несмотря на нерешенную проблему с песочной пылью, возникающей на застроенных компанией территориях (намыв Васильевского острова).