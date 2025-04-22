Петербург стал одним из лидеров по количеству креативных кластеров

Санкт-Петербург стал одним из лидеров по развитию креативных кластеров, многие из которых расположены на базе бывших промышленных предприятий («Севкабель порт», «Ленполиграфмаш», «Новая Голландия» и другие).

К маю 2025 года откроется новый кластер — «БАЗА Креативных индустрий» в ТРК «Галерея». Он объединит магазины местных брендов, выставочное пространство, лекционный зал и зоны отдыха, привлекая широкую аудиторию, в том числе тех, кто не знаком с креативными индустриями.

Руководитель региональной экспертной группы АСИ по креативным индустриям Дмитрий Тимуршин в беседе с «Газетой.Ru» подчеркнул бурное развитие петербургской креативной сферы, охватывающей моду, дизайн, гастрономию и искусство. Он отметил, что кластеры не только поддерживают предпринимательство, но и обогащают культурную жизнь города, повышая его привлекательность.

Тимуршин также указал на необходимость разъяснения понятия «креативные индустрии» широкой публике посредством выставок и лекций, что сделает эти концепции более доступными.

Креативные индустрии — это сектор, связанный с интеллектуальным трудом и созданием уникального продукта (мода, дизайн, кино, цифровые технологии и другое). Его вклад в российский ВВП в 2024 году составил 7,5 трлн рублей (4,1%), что втрое больше, чем в 2017 году.

К 2030 году планируется увеличение доли креативного сектора до 6% ВВП, что требует развития соответствующей инфраструктуры — креативных кластеров, обеспечивающих рабочие пространства и площадки для общения и обмена идеями. Формат таких кластеров определяется региональными особенностями и запросами творческого сообщества.