В Петербурге 2,5 тысячи человек получили льготы на жилье при трудоустройстве

В Петербурге свыше 2,5 тысяч специалистов воспользовались правом на льготное проживание в период трудоустройства. Программа Жилищного комитета предусматривает размещение сотрудников в 15 жилых зданиях, расположенных в девяти районах города.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», в доме на Киевской улице проживают работники различных специальностей: дворники, механизаторы и лифтовые монтеры, включая приезжих из других областей страны.

Жильцам созданы комфортные условия — в помещениях проживает по 2-4 человека, оборудованы кухни, прачечные и санузлы. Все комнаты оснащены необходимой бытовой техникой и мебелью.

Ярослав Васильев, мастер сектора №10 ГУЖА Центрального района Петербурга, рассказал, что приехал из Янино. Он отметил, что условия его полностью устраивают: в жилье есть кухня, отдельное место в холодильнике, шкаф для вещей, а также возможность готовить, мыться и стирать вещи.

Программа «Доходные дома» от Жилищного комитета Петербурга за прошлый год пополнила городскую казну на 21 млн рублей. Сейчас в разных районах города свободны около 260 мест для специалистов.