Прокуратура потребовала устранить нарушения после обрушения потолка в квартире

Прокуратура выяснила, что в одной из квартир Санкт-Петербурга была сделана незаконная перепланировка. Работы привели к повреждению строительных конструкций и обрушению потолка в квартире этажом ниже.

Представители прокуратуры Петроградского района Северной столицы провели проверку соблюдения жилищного законодательства.

В результате проверки выяснилось, что в одной из квартир на улице Мира была проведена незаконная перепланировка, которая привела к обрушению строительных конструкций и потолка в квартире этажом ниже.

В связи с выявленными нарушениями прокуратура направила представление руководству управляющей компании, указав на недостаточный контроль за состоянием межэтажных перекрытий. УК устранила нарушения и провела восстановительные работы. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Санкт-Петербурга.

Кроме того, благодаря работе ведомства собственник пострадавшей квартиры смог получить временное жилье из маневренного фонда на период ремонта. Прокуратура продолжает контролировать процесс полного устранения последствий нарушений.