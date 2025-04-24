Библиотеки Красногвардейского района примут участие в «Библионочи»

Библиотеки Красногвардейского района участвуют в «Библионочи-2025». Мероприятие посвящено теме личной и семейной памяти.

Как сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу районной администрации, в программе: выставки, лекции, мастер-классы, квесты, интерактивные инсталляции и арт-проекты.

В пятницу, 25 апреля, детская библиотека «Город» будет открыта с 17:00 до 21:00.

В субботу, 26 апреля, свои двери с 18:00 до 21:00 откроют библиотеки: «Пороховская», «КУБ». Библиотеки «Нота» и «СФЕРА» будут работать с 17:00 до 21:00.

Центральную детскую «КиТ» и детскую библиотеку №4 можно будет посетить с 17:00 до 20:00.

В этот же день двери будут открыты в: библиотеке имени Гоголя (17:00-22:00), «Ржевской» (16:00-21:00), «Современник» (19:00-22:00), «Охтинской» (12:00-20:00), арт-резиденции «ШКАФ» (18:00-20:00).