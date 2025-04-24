Фальшивые каналы психолингвиста продвигают криптоаферы и ставки

Пользователи социальных сетей заметили появление фальшивых Telegram-каналов от имени российского нейроученого и психолингвиста Татьяны Черниговской.

Реклама мошеннических каналов мелькает повсюду, даже в самых популярных и проверенных сообществах. В подобных группах призывают подписаться, публикуют записи лекций и интервью ученого, а затем продвигают мошеннические схемы — криптовалюты, ставки, схемы быстрого обогащения и прочий сомнительный контент. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Татьяны Черниговской.

Кроме того, представители ресурса отметили, что ученый не имеет к этим каналам никакого отношения, а также призвали пользователей быть внимательнее.

Напомним, что Татьяна Черниговская является российским ученым в области нейропсихологии, а также доктором биологических и филологических наук и заслуженным деятелем науки России. Благодаря ее усилиям в 2000 году на кафедре языкознания филологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета появилась специализация по психолингвистике.