Авария на улице Дыбенко закончилась госпитализацией школьника

В Невском районе Санкт-Петербурга произошло ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода, в результате чего последнего пришлось госпитализировать.

Как стало известно Gazeta.SPb, вечером 24 апреля на улице Дыбенко водитель неустановленного автомобиля, двигаясь по боковому проезду, совершил наезд на ребенка, катавшегося на роликовых коньках. Инцидент произошел вне пешеходного перехода. Пострадавший — ученик начальной школы, находился в момент ДТП с матерью. После столкновения водитель скрылся с места происшествия.

Ребенок получил множественные переломы голени и был госпитализирован в одну из городских детских больниц с диагнозом средней тяжести травм. На месте происшествия отсутствовало видеонаблюдение.

В настоящее время проводится проверка всех обстоятельств случившегося, устанавливаются личность водителя и марка его автомобиля.