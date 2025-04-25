Александринский театр представит премьеру «Обломова»

Александринский театр готовит новую постановку «Обломова» на своей Новой сцене.

Режиссер Андрей Прикотенко, продолжая исследовать тему «русской матрицы», предлагает оригинальное прочтение классического романа Ивана Гончарова. В центре внимания — необычная трактовка отношений Обломова и Штольца, пишет ТАСС.

Прикотенко видит Обломова как «Ивана-дурака», человека, чья воля парализована идеализированным образом «Обломовки» — недостижимого рая. Штольц, в противовес, не понимает утопичности мечты Обломова, пропагандируя активную жизненную позицию, противопоставляя цель и движение. Режиссер подчеркивает контраст между этими двумя мировоззрениями, раскрывая внутренний конфликт главного героя.

В спектакле заняты Иван Трус, Иван Жуков, Анна Пожидаева, Анастасия Пантелеева и Игорь Мосюк. Сценографию создала Ольга Шаишмелашвили, музыку написала Евгения Терехина.

Это уже не первая постановка «Обломова» в Александринке. В 1992 году Марк Розовский представил мюзикл «Романсы с Обломовым», где драматические актеры исполняли вокальные партии.