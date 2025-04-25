Жители Петербурга поучаствовали в «Диктанте Победы»

В Петербурге на Ладожском вокзале состоялась патриотическая акция «Диктант Победы», где участники проверили свои знания, ответив на 25 вопросов о событиях Великой Отечественной войны.

В беседе с изданием «ФедералПресс» заместитель начальника Ладожского вокзала Константин Мифтахов рассказал, что «Диктант Победы» стартовал в 12:00. Последний участник завершил работу и сдал бланк в 12:37.

На Ладожском вокзале в акции поучаствовали 13 человек. Стоит отметить, что «Диктант Победы» организован на более чем 35 тысячах площадок в России. В этом году к проекту присоединились не только россияне, но и иностранные участники. Кроме того, впервые тестовые задания были доступны на 10 языках мира.

Самые быстрые и точные участники «Диктанта Победы» получат пригласительные билеты на Парад Победы в Москве.