Петербургские ученые разработали систему визуальной навигации роя дронов

Ученые Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра РАН (ФИЦ РАН) разработали систему автономной визуальной навигации для роев беспилотников.

В отличие от существующих аналогов система работает даже при отсутствии или нестабильности спутниковой навигации (GPS/ГЛОНАСС), пишет ТАСС. Ей достаточно обычных спутниковых снимков местности без дополнительных данных и оборудования, кроме видеокамеры на каждом дроне.

Разработка важна для эффективного использования роев дронов в различных областях, от разведки до доставки грузов. Автономная навигация позволяет сократить количество необходимых операторов и снизить затраты.

Система использует алгоритмы искусственного интеллекта для распознавания объектов на местности (водоемы, здания, дороги) и сопоставления их с данными спутниковых снимков. Это позволяет определить координаты каждого дрона и проложить безопасный маршрут, избегая зон со сложным позиционированием и столкновений.