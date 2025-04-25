ФК «Зенит» получил штраф из-за поведения фанатов на матче Кубка России

Российский футбольный союз (РФС) оштрафовал петербургский футбольный клуб «Зенит» на 130 тысяч рублей за нарушение порядка на матче Кубка России против «Ростова».

Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил, что штраф выписан из-за нецензурных выкриков болельщиков в адрес третьего клуба (30 тысяч рублей), пишет РИА Новости Спорт.

Кроме того, дисциплинарное взыскание получено за то, что несколько болельщиков на протяжении почти всего матча сидели на ограждении трибуны, создавая опасность для себя и окружающих (100 тысяч рублей).

Также сообщается о том, что футбольный клуб ЦСКА оштрафован на 30 тысяч рублей за аналогичное нарушение своих болельщиков во время матча с «Динамо».

Напомним, что ранее в ответном полуфинальном матче Кубка России на своем поле ФК «Зенит» одержал победу над «Ростовом» со счетом 2:0. Матч между командами состоялся 16 апреля.