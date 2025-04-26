Шахназаров заявил о недостаточном количестве самобытных режиссеров

Карен Шахназаров, генеральный директор «Мосфильма», заявил о недостатке самобытных режиссеров в российском кинематографе.

По его мнению, многим современным кинотворцам не хватает индивидуального стиля, узнаваемого почерка, который отличал таких мастеров, как Леонид Гайдай или Андрей Тарковский, пишет ТАСС.

Шахназаров подчеркнул, что именно наличие авторского стиля отличает хорошее кино от просто качественного продукта. Он отметил, что многие режиссеры создают прекрасные фильмы, но при этом лишены собственного, уникального видения.

Режиссер также высказал свое мнение о распространенном разделении кино на «коммерческое» и «авторское». Шахназаров считает такое деление условным, так как авторский стиль может присутствовать в любом жанре, включая и коммерчески успешные проекты.

По его словам, истинное «авторское кино» определяется прежде всего наличием яркой индивидуальности режиссера, его уникального видения мира, которое проявляется в создаваемых им фильмах независимо от их жанра или кассовых сборов.