В результате пожара на Тимуровской улице пострадала женщина

В результате пожара в Калининском районе Санкт-Петербурга пострадала женщина. Ее передали бригаде скорой медицинской помощи.

Информация о возгорании поступила на пульт спасателей 26 апреля около четырех часов дня, информирует пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. Сообщалось, что случился пожар в Калининском районе города на Неве на Тимуровской улице. Сотрудники ведомства оперативно выдвинулись на место происшествия.

Как выяснилось позже, возгорание произошло в однокомнатной квартире общей площадью 18 квадратных метров. При этом огонь охватил куда меньшую площадь — 2 квадратных метра. Уже в пятнадцать минут пятого спасатели справились с огнем. При этом выяснилось, что пострадала женщина, которую передали бригаде скорой помощи. О ее состоянии ничего не известно.

В ликвидации пожара приняли участие 3 машины МЧС и 15 спасателей.