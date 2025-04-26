С мая проезд по некоторым участкам ЗСД станет дороже

С 1 мая 2025 года оператор Западной скоростной магистрали (ЗСД), компания «Магистраль Северной столицы» (МСС), вводит новые, более высокие тарифы на проезд. Это коснется как владельцев транспондеров, так и тех, кто оплачивает проезд наличными или банковскими картами.

Для пользователей транспондерных систем повышение цен будет неравномерным, в зависимости от выбранного участка, отмечает пресс-служба компании «Магистраль Северной столицы».

Наименьшее увеличение (всего 12 рублей) ожидает водителей, проезжающих от Благодатной улицы до набережной Макарова. Однако для тех, кто использует участок от КАД Юг до Белоострова, повышение составит существенные 62 рубля.

Значительный рост стоимости проезда также затронет другие участки магистрали: Благодатная улица — Богатырский проспект, Благодатная улица — набережная Макарова, КАД Юг — набережная Макарова, КАД Юг — КАД Север, и КАД Юг — Благодатная улица.

Для около 8% автомобилистов, предпочитающих оплату наличными или картой, вводятся единые базовые тарифы: 300 рублей для транспортных средств 1 и 2 класса, 500 рублей для 3 класса и 600 рублей для 4 класса. Компания объясняет кратность тарифов (50 рублей) необходимостью ускорить работу кассиров.