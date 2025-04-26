В Петербурге после реставрации открыт памятник морякам торпедных катеров

На Васильевском острове после реставрации открыли памятник «Героическим морякам торпедных катеров 1941-1945 года». В церемонии участвовали представители Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, районной администрации и ветеранских организаций.

Председатель парламента Александр Бельский отметил, что памятник, долгое время находившийся в запущенном состоянии на заброшенной территории, был отреставрирован благодаря совместным усилиям ветеранов, жителей района, администрации и бизнеса. Бельский подчеркнул важность сохранения памяти о подвиге моряков-балтийцев, особенно в преддверии юбилея Победы, сообщает пресс-служба Законодательного собрания Санкт-Петербурга.

Торпедные катера Балтийского флота сыграли огромную роль в обороне и освобождении Ленинграда, уничтожив и повредив множество кораблей противника, участвуя в многочисленных боевых вылазках и десантных операциях. За мужество и героизм 11 моряков были удостоены звания Героя Советского Союза.

Памятник, установленный в 1973 году, был отремонтирован весной 2025 года силами меценатов.