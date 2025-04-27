Пьяные хулиганы решили сорвать флаг России с фасада здания на Ленской улице

Около восьми часов вечера 26 апреля в полицию поступило сообщение о сорванном флаге России с фасада здания на Ленской улице в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга.

Правоохранители просмотрели записи с камер видеонаблюдения на месте инцидента. Устройства засняли, как двое мужчин сняли флаг РФ из флагштока, размахивали им и скрылись с места происшествия.

В ту же ночь полицейские задержали подозреваемых. Ими оказались 28-летний житель Ленской улицы и 26-летний мужчина со Стрельбищенской улицы. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, злоумышленники сорвали флаг и водрузили его на фасаде дома на Ленской улице.

Как стало известно Gazeta.SPb, материальный ущерб от действий злоумышленников составил 1,2 тысячи рублей.

Мужчин доставили в отдел полиции. В отношении злоумышленников составлены административные протоколы по статье о порче имущества. На данный момент они находятся в специальном помещении для задержанных лиц (СПЗЛ).

В настоящее время полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Кроме того, ранее злоумышленники уже попадали в поле зрения правоохранительных органов за грабеж, разбой и другие преступления.