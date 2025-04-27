Загрузка гостиниц на ПМЭФ-2025 соответствует традиционным показателям

Накануне Санкт-Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) гостиничный рынок Северной столицы демонстрирует традиционный для этого периода уровень загрузки.

Мероприятие пройдет на территории Санкт-Петербурга с 18 по 21 июня 2025 года. Как сообщила генеральный директор RBI PM Евгения Мироненко, на текущий момент свободные номера в отелях города еще доступны.

За два месяца до начала загрузка трехзвездочного отеля Artstudio Moskovsky на Заозерной улице варьируется от 45% до 56% в зависимости от конкретных дат форума. Эти показатели соответствуют статистике предыдущих лет.

По словам представителей Фонда «Росконгресс», который выступaет организатором ПМЭФ-2025, организация не вмешивается в ценовую политику отелей и не регулирует стоимость размещения гостей.

Напомним, ранее стало известно, что стоимость участия в ПМЭФ составила 990 тысяч рублей.