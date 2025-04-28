Организаторы «Бессмертного полка» ввели новшества в акцию

В 2025 году акция «Бессмертный полк» пройдет в комбинированном формате: часть регионов организует классические шествия, другие перейдут на онлайн-проведение по соображениям безопасности. Ожидается, что виртуальное шествие соберет до 5 млн зрителей и свыше 1,5 млн участников, опубликовавших фотографии предков. Усовершенствованная система обработки фотографий обеспечит объединение историй героев в единую интерактивную карту боевого пути.

Как сообщает «ФедералПресс», традиционные шествия пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Барнауле, Калининграде, Красноярске, Омске, Оренбурге, Уфе, а также в Пермском и Хабаровском краях, Северной Осетии, Тверской области и на Ямале.

Ряд регионов, включая Бурятию, Мордовию, Калужскую, Московскую, Саратовскую и Тюменскую области, решили провести акцию в цифровом формате. Участники из этих субъектов Федерации могут загружать фотографии героев войны на специальный онлайн-ресурс до 6 мая.

Кроме того, в 2025 году состоятся совместные российско-белорусские шествия под лозунгом «Беларусь помнит», а также памятные мероприятия в других странах, где проживают потомки фронтовиков.