В Петербурге усилят автобусные маршруты до кладбищ в праздник Радоницы

Представители Комитета по транспорту Санкт-Петербурга сообщили о работе городских автобусных маршрутов в день православного праздника Радоницы.

Во вторник, 29 апреля, пассажиры смогут воспользоваться автобусами маршрутов №№ 2М, 108, 147, 195.

Для удобства пассажиров на маршрут № 195 дополнительно выйдут четыре автобуса.

Автобусы маршрута № 2М будут курсировать по маршруту «станция метро «Московская» — Южное кладбище». Их путь пройдет по Демонстрационному проезду, Московскому проспекту, площади Победы, Пулковскому и Волхонскому шоссе. В обратном направлении автобусы будут следовать по Волхонскому шоссе, Пулковскому шоссе, площади Победы, Московскому проспекту и Демонстрационному проезду.

Маршрут будет работать с 8 утра до 5 дня в экспресс режиме. Остановки в прямом и обратном направлении будут следующими: «Демонстрационный проезд», «ст. метро «Московская», «Южное кладбище».

Также в этот день на маршруте работает девять автобусов, а плановые интервалы движения составляют 9–13 минут. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту Санкт-Петербурга.

Автобусы под номерами №№ 221, 397 и 398 будут доступны пассажирам, которые направляются к Северному кладбищу. На маршрут № 398 дополнительно выйдут два автобуса.

Маршрут № 221 без пересадок доставит пассажиров до места захоронений от станций метро «Пионерская» и «Комендантский проспект». На этом маршруте работает 12 автобусов, а интервалы движения составляют 15 минут.

Для поездки на кладбище «Илики» пассажиры могут воспользоваться автобусами маршрута № 347. Транспорт будет следовать по маршруту «г. Ломоносов, вокзал – кладбище «Илики».

По направлению к Казанскому кладбищу ходят автобусы маршрута № 382, следующие по маршруту «г. Пушкин, автобусная станция «Железнодорожная улица» – Казанское кладбище».

Чтобы добраться до Пискаревского мeмориального кладбища и кладбища при крематории, пассажиры могут воспользоваться автобусами маршрутов №№ 80, 123, 138 и 178.