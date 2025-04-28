Юные петербуржцы показали балет «Синяя птица» по пьесе Метерлинка

В рамках проекта «Искусство быть детьми» 28 апреля в Эрмитажном театре состоялся показ балета «Синяя птица» в исполнении учеников школы классического балета имени Н. А. Долгушина.

В Санкт-Петербурге на сцене Эрмитажного театра юные артисты представили спектакль, основанный на философской пьесе бельгийского драматурга Мориса Метерлинка «Синяя птица». Мероприятие прошло в формате «дети-детям», который направлен на развитие творческих способностей детей.

По сюжету пьесы в рождественскую ночь Тильтиль и Митиль, брат и сестра, получили необычное задание: найти Синюю Птицу, которая может принести счастье. Вместе с ними отправились в путь волшебные помощники — Кот, Пес, Хлеб, Свет и другие ожившие предметы.

Их ждало увлекательное и опасное путешествие, полное приключений. Они посетили таинственные места: Страну Воспоминаний, Лес, Дворец Ночи и Царство Будущего. В каждом из них они искали Синюю Птицу, но она постоянно ускользала от них.

Главный урок этого путешествия — счастье не где-то далеко, а рядом, в любви, доброте и заботе. И когда дети вернулись домой, они поняли, что Синяя Птица всегда была с ними.