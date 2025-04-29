Россиянам назвали профессии с самыми большими пенсиями

В России наибольшие пенсии в будущем ожидают IT-специалистов, нефтегазовых инженеров, пилотов, авиадиспетчеров и врачей узкого профиля. Такое заявление сделал депутат Московской областной думы Анатолий Никитин.

В беседе с «Газетой.Ru» Никитин пояснил, что максимальное количество баллов индивидуального пенсионного коэффициента, которое можно набрать за год, составляет 10. Для этого необходимо иметь совокупный годовой доход в размере 2,76 млн рублей, что соответствует месячному заработку в 230 тысяч рублей до налогообложения.

Он уточнил, что доходы сверх этой суммы не увеличивают отчисления в Социальный фонд, хотя граждане могут самостоятельно делать дополнительные пенсионные накопления.

Никитин также отметил, что к наиболее высокооплачиваемым профессиям в России в настоящее время относятся: IT-специалисты, инженеры нефтегазовой отрасли, пилоты и авиадиспетчеры, врачи узкой специализации.

Эксперт рассказал, что при ежегодном начислении максимальных 10 пенсионных коэффициентов в течение 35 лет (средний трудовой стаж) гражданин накопит 350 баллов. По расчетам на 2025 год, это обеспечит пенсионные выплаты около 58 тысяч рублей.

Депутат подчеркнул, что на размер пенсии влияют три ключевых фактора: уровень заработной платы, продолжительность страхового стажа и своевременность отчислений работодателя в СФР.

В связи с этим Никитин рекомендовал при выборе профессии оценивать не только текущую зарплату, но и перспективы долгосрочного пенсионного обеспечения.