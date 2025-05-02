Станцию метро «Горьковская» закроют на выходные для ремонтных работ

На предстоящий выходных вестибюль станции метро «Горьковская» в Санкт-Петербурге будет закрыт для пассажиров из-за ремонтных работ.

Представители Комитета по транспорту Петербурга сообщили о том, что 3 и 4 мая вестибюль станции «Горьковская» будет полностью закрыт для входа и выхода в связи с проведением ремонтных работ на платформе. В этот период рабочие будут демонтировать плиту перекрытия в зоне эскалатора.

Также в ведомстве сообщили о продлении капитального ремонта эскалатора до 7 мая. В будние дни с 8:10 до 9:50 вестибюль будет полностью закрыт для входа, а с 17:00 до 19:00 — частично ограничен. Ведомство сможет корректировать временные интервалы с учетом фактического пассажиропотока. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета по транспорту Петербурга.

Для удобства горожан был организован альтернативный проезд до соседних станций метро. До «Петроградской» можно добраться на автобусах № 46 и № 76, до «Площади Ленина» — на автобусе № 28 или трамвае № 6. В сторону «Спортивной» курсируют трамваи № 6 и № 40, а также автобус № 230. Попасть на «Чкаловскую» можно автобусом № 14, а до «Выборгской» довезут автобусы № 14 и № 230.