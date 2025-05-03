С конца мая новые штрафы за утечку персональных данных составят до 15 млн рублей

В России ужесточается ответственность за утечку персональных данных. С 30 мая вступают в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях, существенно увеличивающие размеры штрафов (до 15 млн рублей) за нарушения в сфере защиты информации о гражданах.

Новые санкции направлены на повышение ответственности операторов персональных данных и ужесточение контроля за соблюдением законодательства, пишет ТАСС.

За утечку данных от тысячи до 10 тысяч граждан предполагаются следующие штрафы: для должностных лиц — от 200 тысяч до 400 тысяч рублей, для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — от 3 млн до 5 млн рублей. Наиболее серьезные санкции предусмотрены за разглашение конфиденциальных сведений, относящихся к специальным категориям персональных данных, например, информации о состоянии здоровья. В этом случае размер штрафа может достигать 15 млн рублей.

Кроме того, вводится административная ответственность за несвоевременное или неполное уведомление Роскомнадзора об утечке данных, а также за несвоевременное информирование о начале обработки персональных данных. Суммы штрафов составят до 3 млн рублей.