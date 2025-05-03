Началась сборка трибун на Дворцовой площади ко Дню Победы

Санкт-Петербург активно готовится к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Центральным местом подготовки стала Дворцовая площадь, где начался монтаж временных сооружений для обеспечения комфортного просмотра парада и других торжеств.

На площади уже установлены металлические ограждения, разделяющие пространство на зоны для зрителей и участников торжеств, передают очевидцы с места событий. Параллельно с этим ведется декоративное оформление зданий, прилегающих к площади. На фасадах размещаются праздничные баннеры, выполненные в традиционной цветовой гамме и с использованием символики Дня Победы: георгиевских лент и изображений ордена Отечественной войны. Надписи на баннерах посвящены знаменательной дате и подчеркивают важность памятной даты.

Несмотря на неблагоприятные погодные условия, атмосфера на Дворцовой площади наполнена предвкушением праздника. В рамках подготовки к празднованию ранее были также установлены панорамные портреты ветеранов и проведены работы по украшению улиц и площадей.