Роспотребнадзор не видит возможности распространения сибирской язвы в России

Роспотребнадзор внимательно следит за развитием ситуации с сибирской язвой в Таиланде, где в провинции Мухдахан зафиксированы два случая заболевания.

Заражение произошло после употребления мяса больного крупного рогатого скота, забитого местными жителями. Один человек скончался от септической формы сибирской язвы, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. Остальные лица, контактировавшие с инфицированным животным или употреблявшие его мясо, находятся под медицинским наблюдением.

Роспотребнадзор использует автоматизированную информационную систему «Периметр» для круглосуточного мониторинга эпидемиологической обстановки в мире и предотвращения завоза опасных инфекций на территорию России.

Ведомство настоятельно рекомендует гражданам проявлять бдительность. При обнаружении признаков заболевания у животных необходимо немедленно сообщать в местную ветеринарную службу. Покупка мяса у частных лиц на несанкционированных рынках категорически запрещена — это существенно увеличивает риск заражения. При появлении первых симптомов заболевания следует незамедлительно обратиться к врачу. Лица, контактировавшие с больными животными или продукцией животноводства, должны пройти экстренную профилактику и находиться под медицинским наблюдением.

Специалисты Роспотребнадзора подчеркивают, что сибирская язва не передается от человека к человеку. Эпидемическая угроза отсутствует. Ситуация находится под контролем ведомства.