Два альпиниста пострадали при обрушении балкона в Петербурге

В Санкт-Петербурге на улице Малой Пушкарской в Петроградском районе обрушился балкон старого дома (1910 года постройки), в результате чего пострадали двое альпинистов.

В результате происшествия следственный отдел ГСУ СК России по Санкт-Петербургу начал доследственную проверку по статье «Нарушение правил безопасности при проведении работ». По ее результатам будет решен вопрос, стоит ли возбуждать уголовное дело.

Инцидент произошел во время проведения работ по укреплению балконной плиты. Капитальный ремонт здания ранее не осуществлялся. По данным очевидцев, альпинисты заметили критическое отклонение плиты и вызвали спасателей МЧС. При совместном демонтаже конструкция не выдержала нагрузки, произошедшее обрушение привело к травмам.

Один из пострадавших альпинистов получил сотрясение мозга, второй — предположительно, перелом руки, пишет «78.ру». Оба доставлены в медицинское учреждение. Подробности происшествия выясняются.