Программу бесплатной вакцинации от клещевого энцефалита предложили расширить

Депутат Государственной думы Сергей Леонов выступил с инициативой расширения программы бесплатной вакцинации от клещевого энцефалита.

Он обосновал это предложение увеличением мобильности населения в весенне-летний период, когда люди чаще выезжают на природу и путешествуют по стране, пишет ТАСС. В результате возрастает риск контакта с клещами вне зависимости от места постоянного проживания.

В настоящее время бесплатная вакцинация предоставляется жителям эндемичных регионов, то есть территорий с зарегистрированными случаями клещевого энцефалита, а также отдельным категориям граждан, чья профессиональная деятельность связана с повышенным риском заражения (лесники, строители, работники коммунальных служб и тому подобное). Однако, многие граждане, проживающие в регионах с низким уровнем заболеваемости, также подвергаются риску заражения во время поездок и отдыха на природе.

Леонов уверен, что расширение программы позволит улучшить показатели общественного здоровья, снизить количество случаев заражения клещевым энцефалитом и уменьшить финансовую нагрузку на граждан, которым сейчас приходится самостоятельно оплачивать вакцинацию. Он подчеркивает сезонность активности клещей, пик которой приходится на май-июнь, что делает актуальным обеспечение доступности вакцинации для всех слоев населения.