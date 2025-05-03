Появление в квитанциях ЖКХ платы за подогрев воды объяснили в Госдуме

Различия в наименовании пунктов оплаты горячей воды в квитанциях за жилищно-коммунальные услуги обусловлены особенностями системы водоснабжения многоквартирных домов, заявил зампред комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

По его словам, в случае наличия в доме индивидуального теплового пункта (ИТП), холодная вода сначала поступает в дом, а затем подогревается непосредственно в самом здании. В квитанциях в этом случае указана плата за «подогрев ХВС для ГВС» (холодной воды для горячего водоснабжения), пишет РИА Новости.

Как отметил депутат, если же дом подключен к централизованной системе горячего водоснабжения, горячая вода поступает напрямую от ресурсоснабжающей организации. В данном случае в платежном документе указывается оплата за «горячее водоснабжение».

Таким образом, различие в формулировках не отражает разницу в стоимости услуги. Оплата производится за фактически потреблённый объем горячей воды вне зависимости от способа ее подачи в дом, заключил Колунов.