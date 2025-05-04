Куда сходить в Петербурге с 6 по 9 мая

Неделя с 5 по 11 мая в Санкт-Петербурге наполнена музыкальными событиями, посвященными 80-летию Победы. Городские площадки предлагают разнообразные концерты, в которых звучат песни военных лет, джазовые композиции и поэтические произведения, отражающие дух того времени.​

6 мая, 19:00

ДК Ленсовета

«Была весна, была Победа!»

Театрализованное музыкальное представление с участием Андрея Урганта и Алексея Васильева. Зрителей ждут фронтовые песни, частушки и диалоги, воссоздающие атмосферу блокадного Ленинграда.​

7 мая, 19:00

Малая сцена Филармонии им. Шостаковича

«Песни войны и мира»

Сольный вокальный вечер Ирины Шараповой, исполняющей песни 1940-х годов. Концерт обещает быть проникновенным и искренним, без излишнего пафоса.​

8 мая, 18:00

Дом культуры «Выборгский»

«Помнить, чтобы жить»

Музыкально-поэтический вечер, включающий военные письма, песни и стихи, звучавшие в госпиталях. Камерная атмосфера способствует глубокому погружению в историю.​

9 мая, 14:00

Концертный зал Мариинского театра

Праздничный концерт ко Дню Победы

Выступление Духового оркестра Мариинского театра под управлением Юрия Фокина. Программа концерта будет опубликована позднее.​

9 мая, 16:00

Джазовая филармония

«Мелодии военных лет»

Ленинградский диксиленд под руководством Олега Кувайцева представит джазовые композиции, отражающие дух победного 1945 года.​

Эти концерты предоставляют возможность вспомнить и почтить память тех, кто пережил военные годы, через музыку и поэзию, объединяя прошлое и настоящее.