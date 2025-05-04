Петербург принимает школьников из Республики Сербской

Санкт-Петербург с 4 по 16 мая принимает школьную делегацию из Республики Сербской (Босния и Герцеговина) в рамках проекта «Международные молодежные смены».

Визит приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, пишет пресс-служба Смольного. Программа включает участие в мероприятиях, посвященных этой знаменательной дате, посещение Пискаревского кладбища и Музея обороны и блокады Ленинграда. Целью визита является знакомство школьников с историей и культурой Санкт-Петербурга и России.

В городской администрации отмечают, что особое внимание уделяется обмену опытом в сфере медицины. Учитывая, что многие участники делегации интересуются естественными науками и планируют связаться свою жизнь с медициной, в программу включены визиты в ведущие медицинские университеты и центры Санкт-Петербурга.

Помимо образовательной программы школьников ждет насыщенная культурная программа. Они посетят Эрмитаж, Российский этнографический музей и Исаакиевский собор, заключают в Смольном.