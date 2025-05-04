Суд запретил определенные действия поджигателю лестничной площадки в Петербурге

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следственных органов об аресте мужчины, обвиняемого в умышленном поджоге.

Согласно материалам дела, в ночь с 30 апреля на 1 мая обвиняемый, используя легковоспламеняющуюся жидкость, поджег лестничную клетку и дверь квартиры на улице Социалистическая, причинив материальный ущерб на сумму не менее 20 тысяч рублей. В момент поджога в квартире находился собственник, пишет Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Суд принял во внимание обстоятельства дела: обвинение относится к преступлениям средней тяжести; обвиняемый признал свою вину; он имеет постоянную регистрацию в Санкт-Петербурге, женат, воспитывает малолетнего ребенка и ранее не судим; потерпевший выразил готовность к примирению.

Несмотря на серьезность совершенного преступления, суд отказал следствию в избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Вместо этого в отношении поджигателя была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Ему запрещено общаться со свидетелями по делу, пользоваться интернетом и отправлять/получать почту и телеграммы. Также, мужчина обязан являться по вызовам следствия и суда.