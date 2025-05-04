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Вратарь ФК «Зенит» Богдан Москвичев восстановится после травмы в Петербурге

Дмитрий Григорьев
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Фото: Baltphoto

Футбольный клуб «Зенит» сообщил о предстоящем лечении вратаря Богдана Москвичева в Санкт-Петербурге. Игрок, выступавший на правах аренды за «Оренбург» до конца сезона, получил травму во время матча с московским «Локомотивом».

Диагноз врачей установил разрыв передней крестообразной связки колена, сообщает пресс-служба ФК «Зенит». Восстановление будет проходить под надзором медицинского персонала петербургского клуба.

Футболисты команды выразили поддержку своему вратарю, пожелав ему скорейшего выздоровления и возвращения на футбольное поле. Травма Москвичева стала неприятным событием для обоих клубов, в которых он выступал.

Возвращение вратаря на поле зависит от сложности травмы и индивидуальных особенностей реабилитации.

Напомним, что следующий матч «Зенита» состоится на «Газпром Арене» против «Пари НН».

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