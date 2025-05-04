Частица вечного огня отправлена из Москвы в Петербург

В Санкт-Петербург доставят частицу Вечного огня из Москвы в рамках масштабной патриотической акции «Огонь памяти».

Организатором акции выступает Народный фронт. В этом году священное пламя от Могилы Неизвестного Солдата отправится в большое количество городов России и за рубеж.

Лампады с частицами Вечного огня будут доставлены в 131 город России, охватив 54 региона страны. Кроме того, акция пройдет в 21 стране Европы, Азии и Африки, символизируя единство и память о героях Великой Отечественной войны.

В Санкт-Петербурге планируется торжественная передача частицы Вечного огня ветеранам и блокадникам Ленинграда, живым свидетелям тех страшных событий. Это мероприятие подчеркнет важность сохранения исторической памяти о подвиге советского народа.

Акция «Огонь памяти» проходит ежегодно и привлекает внимание широкой общественности. Это мероприятие дополняет другие патриотические акции, проводимые в городе, такие как недавний автопробег ретро-техники под эгидой «Бессмертного полка», также посвященный памяти ветеранов Великой Отечественной войны.