Экономист Романченко оценила возможность жизни на дивиденды в России

Жить на дивиденды в России возможно, но требует трезвой оценки. Об этом заявила Ольга Романченко, экономист РЭУ имени Плеханова. Идея пассивного дохода без работы — распространенный миф, малореалистичный для большинства.

В разговоре с «Газетой.Ru» Романченко пояснила, что однозначного ответа на вопрос о возможности жизни на дивиденды в России не существует. Она отметила, что выплаты по акциям российских компаний зависят от множества факторов: экономической ситуации в стране и мире, политики ЦБ, ключевой ставки и государственной поддержки отраслей, при этом негативное влияние могут оказывать санкции и геополитическая обстановка.

Экономист подчеркнула, что дивиденды составляют лишь часть потенциального дохода, напомнив о возможности роста стоимости акций. Однако она предупредила о рыночной волатильности — акции могут падать, а выплаты сокращаться, что ставит под угрозу саму идею жизни на дивиденды.

Романченко акцентировала внимание, что такой доход требует постоянной работы: анализа портфеля, мониторинга рынка, оценки рисков и ребалансировки активов, что делает термин «пассивный доход» в этом контексте весьма условным.

Она отметила, что успешная жизнь на дивиденды характерна преимущественно для инвесторов со значительным стартовым капиталом и высокой финансовой грамотностью, которые рассматривают дивиденды как элемент комплексной инвестиционной стратегии, а не как единственный источник дохода.