Терапевт Фаррахов заявил, что недостаток сна снижает тестостерон у мужчин

Работа в ночное время, нестабильный график и хроническое переутомление, хотя и считаются неизбежными для многих профессий, на самом деле представляют серьезную угрозу для организма. Как пояснил врач-терапевт, пульмонолог Марат Фаррахов, современные исследования все чаще выявляют прямую зависимость между нарушением трудового режима и развитием различных соматических и психологических патологий.

В беседе с RuNews24.ru Фаррахов предупредил об опасностях, связанных с ночной работой и хроническими перегрузками. По его словам, продолжительный труд в стрессовых условиях с превышением норм рабочего времени значительно увеличивает риски развития гипертонии, ишемической болезни сердца и инсультов.

Специалист объяснил, что ночные смены нарушают циркадные ритмы, что негативно влияет на вегетативную нервную систему и гормональный баланс, провоцируя воспалительные процессы в сосудах и повышая вероятность инфаркта миокарда.

Фаррахов отметил, что такой график работы приводит к метаболическим нарушениям, способствуя увеличению веса, развитию инсулинорезистентности и диабета 2 типа. Он подчеркнул, что нарушения сна вызывают дисбаланс гормонов аппетита, что ведет к перееданию и проблемам с обменом веществ.

Особое внимание врач уделил синдрому сменной работы (SWSD), который проявляется бессонницей, дневной сонливостью и снижением продуктивности. Фаррахов указал, что хроническое недосыпание ослабляет иммунитет, ухудшает когнитивные функции и качество жизни.

Для женщин такие условия труда опасны нарушениями репродуктивного здоровья, а для мужчин — снижением уровня тестостерона и ухудшением фертильности.