Луна Феннер готовится к пластической операции в Петербурге

Американка Луна Феннер, известная как «девочка с маской Бэтмена», планирует новую пластическую операцию в Петербурге.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», мать девочки Кэрол Феннер сообщила, что Луна мужественно переносит все трудности и постепенно адаптируется к смене часовых поясов и климата, учитывая, что в их родной Флориде сейчас стоит 30-градусная жара.

Она отметила, что семье нравится в Петербурге, хотя новая клиника и место проживания вызывают естественное волнение. Ранее, проживая в центре города, они регулярно посещали церкви и музеи, что особенно нравилось Луне.

Шестилетняя Луна появилась на свет с обширным родимым пятном на лице — невусом, который мог переродиться в злокачественное образование. После безуспешных попыток лечения в США помощь пришла от краснодарских специалистов, устранивших новообразование лазерным методом.

Сейчас петербургские хирурги работают над устранением послеоперационных рубцов. Запланированная на 7 мая процедура, по прогнозам врачей, даст видимые результаты уже к началу июня, после чего будет определена дальнейшая тактика лечения.