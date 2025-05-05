В Петербурге откроется выставка о вкладе историков в Победу

С 6 мая жители и гости Санкт-Петербурга смогут посетить выставку «Наука победителей. История и историки Советского Союза во Второй мировой войне».

Мероприятие пройдет в Новом здании Российской национальной библиотеке (РНБ) на Московском проспекте и будет работать в течение всего мая. Экспозиция расскажет о том, как историческая наука внесла свой вклад в общее дело Победы.

Одним из экспонатов станет книга «Оборона древнерусских городов», созданная Дмитрием Лихачевым в соавторстве с Марией Тихановой в осажденном Ленинграде. Произведение было написано в 1942 году и проводит параллели между борьбой древнерусских городов с захватчиками и современными событиями, стал символом духовного сопротивления. Об этом сообщили в пресс-службе РНБ.

Особую ценность выставке придают впервые представленные публике списки литературы, которые сотрудники тогда ещё Государственной публичной библиотеки составляли по запросам историков в военные годы.

Экспозиция включает свыше 100 редких изданий военного времени — от фундаментальных научных трудов до агитационных брошюр. Среди них работы Бориса Грекова о становлении русской государственности, исследования Сергея Ковалева о роли советского народа в истории, а также необычная брошюра Владимира Лебедева «Как Василий Иванович Чапаев дрался с немцами».