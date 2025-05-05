Суд обязал вернуть грант на детское телевидение Ленобласти

Автономную некоммерческую организацию обязали вернуть бюджетные средства за невыполненный культурный проект.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области постановил взыскать 250 тысяч рублей грантовых средств с АНО «Детское телевидение Ленинградской области». Решение было вынесено в апреле 2025 года после рассмотрения иска Комитета общественных коммуникаций региона.

Согласно материалам дела, в июне 2024 года организация под руководством Павла Есипова получила субсидию на создание «Портала Регион Культуры». Проект должен был быть реализован в срок до конца декабря 2024 года, однако к февралю 2025 года комитет не получил ни отчетных документов, ни подтверждений выполнения работ.

Ответчик не предоставил суду обоснований по поводу нецелевого использования средств, а его представители не явились на заседания. Об этом сообщил «Деловой квартал — Санкт-Петербург».

В связи с нарушением условий соглашения и отсутствием результатов суд постановил взыскать с АНО не только полную сумму гранта, но и 17,5 тысячи рублей государственной пошлины.