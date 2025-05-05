Суд Петербурга отправил под стражу мать троих детей за наезд на пешехода

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для местной жительницы. Мать троих детей обвиняют хулиганстве.

По версии следствия, инцидент произошел в ночь на 3 мая 2025. Женщина находилась за рулем автомобиля Mercedes-Benz. Она умышленно совершила наезд на пешехода, стоявшего на тротуаре улицы Рубинштейна. В результате пострадавший получил повреждение связочного аппарата голеностопного сустава.

Правоохранители задержали обвиняемую 4 мая, а в тот же день женщине было предъявлено обвинение. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Женщина и ее адвокат возражали против меры пресечения, указывая на то, что обвиняемая — гражданка РФ, имеет постоянное место жительства в Петербурге, трудоустроена и социально адаптирована. У нее трое малолетних детей, двое из них от бывшего супруга. Защита просила назначить домашний арест или запрет определенных действий.

Cуд удовлетворил ходатайство следствия и постановил заключить обвиняемую под стражу до 3 июля 2025 года.