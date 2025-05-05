Блогер Аяз Шабутдинов признал вину в мошенничестве на 57 млн рублей

Блогер и бизнес-тренер Аяз Шабутдинов полностью признал свою вину в ходе судебного разбирательства по уголовному делу о мошенничестве.

На вопрос судьи Шабутдинов признал себя виновным полном объеме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела Пресненского суда Москвы.

Ранее сторона защиты блогера сообщала о полном возмещении ущерба 64 потерпевшим.

Отметим, что Пресненский суд Москвы 17 апреля начал рассмотрение дела против Шабутдинова, которому предъявлено обвинение в мошенничестве по 113 эпизодам. Общий размер ущерба превышает 57 миллионов рублей. Блогер остается под стражей — ему вменяют мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой.

По версии следствия, Шабутдинов продавал курсы, обещая ученикам успешный бизнес. На момент возбуждения дела у него было около 1,9 миллиона подписчиков в социальных сетях.