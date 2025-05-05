Театр «Буфф» представит премьеру спектакля Горина к 80-летию Победы

Санкт-Петербургский театр «Буфф» готовит премьеру спектакля «Прощай, конферансье!» по пьесе Григория Горина.

Постановка, посвященная 80-летию Победы, войдет в репертуар в конце текущего театрального сезона. Об этом сообщил ТАСС заслуженный артист РФ художественный руководитель театра Михаил Смирнов. По его словам, спектакль расскажет историю концертной бригады московской филармонии, оказавшейся в немецком плене. Перед артистами встает сложный нравственный выбор — выступать перед врагом или нет.

Смирнов отметил, что первым поставил пьесу «Прощай, конферансье!» Андрей Миронов в Театре Сатиры. Премьера пьесы-концерта состоялась 28 декабря 1984 года, и Миронов исполнил в ней главную роль.

Художественный руководитель «Буффа» добавил, что они постараются воплотить задумку Горина. Он также сказал, что видит всех героев, которых Горин имел в виду. По его словам, у каждого героя спектакля есть своя история, связанная с Великой Отечественной войной. Смирнов рассказал, что у его семьи тоже есть такая история.