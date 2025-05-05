Кубинский президент открыл в Петербурге выставку «О, Гавана! Транзит…»

Президент Кубы Мигель Диас-Канель и представители Смольного открыли в Петербурге выставку «О, Гавана! Транзит…». Экспозиция посвящена 65-летию восстановления дипломатических отношений между Россией и Кубой.

Мигель Диас-Канель поблагодарил организаторов за ту красоту и любовь, с которой художники передали кубинскую действительность. Он отметил, что представленные работы наполнены искренними эмоциями, а их авторам удалось мастерски уловить суть характера кубинского народа.

По его словам, эта выставка символизирует стремление двух стран к дальнейшему расширению культурного взаимодействия в рамках многогранного сотрудничества.

Свой визит в Россию он назвал важной вехой в истории двусторонних отношений. Президент подчеркнул, что поездка особенно важна в преддверии 65-летия восстановления дипломатических связей между Москвой и Гаваной, а также 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В свою очередь, представители администрации Петербурга поблагодарили кубинского президента за дружбу и поддержку совместных проектов. Они отметили, что для города особенно ценно принимать кубинскую делегацию в дни празднования юбилея Великой Победы.

Отметим, что проект «О, Гавана! Транзит…» от Российской академии художеств побывал в 30 городах и собрал свыше 2 миллионов посетителей. В Смольном представлена обновленная экспозиция с около 150 произведениями, отражающими кубинскую революцию и жизнь кубинцев.