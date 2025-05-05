Боярский не выйдет на сцену Ленсовета до конца сезона

Спектакль «В этом милом старом доме» временно снят с репертуара театра Ленсовета из-за травмы Михаила Боярского. Зрителям предложат альтернативные постановки, а билеты можно будет вернуть или использовать на другие спектакли.

Представители театра имени Ленсовета решили временно приостановить показы спектакля «В этом милом старом доме» из-за проблем со здоровьем Михаила Боярского.

Врачи рекомендовали народному артисту воздержаться от выступлений в ближайшее время, что вынудило руководство театра приостановить показы спектакля до конца сезона. В Ленсовете выразили надежду на скорое возвращение артиста на сцену.

Вместо отмененных спектаклей зрителям предложат альтернативную программу. Так, 9 мая в 17:00 на основной сцене вместо «В этом милом старом доме» состоится показ спектакля «Без вины виноватые», а на Малой сцене в 18:00 того же дня «Шутки Достоевского» заменят на постановку «Довлатов», говорится в сообщении пресс-слжбы театра. При этом приобретенные билеты остаются действительными либо подлежат возврату до 14 мая включительно.

Аналогичные изменения коснутся и других запланированных дат — 25 мая, 3 и 25 июня, 2 и 13 июля, когда также должны были пройти показы спектакля с участием Боярского.

Ранее, 18 апреля стало известно, что 75-летний артист упал с высоты трех метров во время спектакля. По словам супруги Боярского, актер сломал ребро.