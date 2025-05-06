CК выясняет обстоятельства обрушения потолка в петербургском магазине

В Санкт-Петербурге специалисты начали проверку после обрушения потолка в магазине на Садовой улице.

Следователи получили информацию об обрушении потолка в магазине на Садовой улице. На место происшествия выехали сотрудники следственного отдела Адмиралтейского района Петербурга вместе с экспертами Судебно-экспертного центра (СЭЦ) СК России для проведения осмотра.

В ведомстве начали проведение доследственной проверки по факту возможного нарушения правил безопасности при строительных или ремонтных работах.

В настоящее время следователи устанавливают причины и обстоятельства произошедшего инцидента. Об этом рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

По завершении проверки эксперты примут процессуальное решение и дадут оценку действиям лиц, ответственных за эксплуатацию здания.