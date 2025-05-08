В Петербурге возложили венки и цветы к монументу «Мать-Родина»

В преддверии 80-летия Великой Победы на Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге состоялась торжественно-траурная церемония, посвященная памяти героических защитников и жителей блокадного Ленинграда.

Ее участники минутой молчания почтили память погибших, после чего прозвучал Гимн Российской Федерации, пишет пресс-служба Смольного.

К монументу «Мать-Родина» были возложены венки и цветы от представителей различных уровней власти, общественных организаций, ветеранских объединений и религиозных конфессий.

В церемонии приняли участие представители федеральных и региональных органов власти, депутаты, ветераны Великой Отечественной войны, представители Вооруженных сил и силовых структур, а также делегации молодежных и общественных организаций.

Почтить память павших пришли представители различных религиозных конфессий, в том числе православной, мусульманской, иудейской и буддийской общин.

В мероприятии также приняли участие иностранные делегации, включая представителей дипломатического корпуса, аккредитованного в Санкт-Петербурге, а также представителей общественных организаций из Чехии, Словакии и Республики Сербской.

Простые жители города также пришли на Пискаревское кладбище, чтобы отдать дань памяти и уважения героям блокадного Ленинграда.

Церемония завершилась торжественным прохождением Почетного караула и знаменной группы. Аналогичные торжественно-траурные мероприятия прошли на многих других мемориальных кладбищах, воинских захоронениях и памятных местах города, посвященных подвигу советского народа в Великой Отечественной войне.