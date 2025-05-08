Подавляющему большинству петербуржцев нравятся длинные выходные в мае

Подавляющее большинство жителей Санкт-Петербурга положительно оценивают длинные майские выходные.

Согласно исследованию сервиса по поиску работы SuperJob, одобрение выразили 67% опрошенных. Лишь 11% петербуржцев не рады возможности длительного отдыха в мае, объясняя это необходимостью работать и влиянием выходных на заработную плату.

Равнодушное отношение к майским праздникам высказали 17% респондентов, объяснив свой выбор наличием сменного графика или вахтой.

При этом 5% опрошенных затруднились с ответом, отметив, что выходные — это хорошо, но после них сложно настроиться на рабочий лад.

Интересно, что женщины чаще мужчин радуются продолжительным выходным, и энтузиазм по поводу майских праздников снижается с возрастом. Так, например, люди до 35 лет в 73% случаев одобряют длительный отдых весной, тогда как поколение петербуржцев старше 45 лишь в 66% случаев.