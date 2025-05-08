Факелы на Ростральных колоннах зажгутся в День Победы в Петербурге

В честь 80-летия Великой Победы 9 мая Санкт-Петербург украсят огни Ростральных колонн и «Лучи Победы».

Факелы на Ростральных колоннах зажгут дважды: во время парада с 9:00 до 12:00 и вечером с 19:00 до 23:00, сопровождая праздничный салют, пишет пресс-служба Смольного.

Вечером, в 21:50, над площадью Победы, у Монумента героическим защитникам Ленинграда, небо озарят «Лучи Победы». Два мощных световых луча, исходящие от прожекторов на высотках Московского проспекта, будут видны до 4 часов утра 10 мая.

В Смольном отмечают, что факелы Ростральных колонн и «Лучи Победы» являются важной частью торжеств, посвященных подвигу Ленинграда в Великой Отечественной войне.

Во время блокады прожекторы использовались для защиты Ленинграда от авианалетов, создавая световой барьер. Акция «Лучи Победы» проводится ежегодно в памятные даты, напоминая о подвиге города.