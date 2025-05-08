Вестибюли некоторых станций метро изменят время работы в День Победы

В связи с празднованием 80-летия Победы 9 мая 2025 в Санкт-Петербурге возможны изменения в работе станций метрополитена.

В течение дня отдельные вестибюли могут быть временно закрыты на вход или выход, либо работа станций будет ограничена, сообщает пресс-служба Комитета по транспорту Петербурга.

В частности, станция «Адмиралтейская» будет работать только на выход с 8:30 до 11:30 и с 21:00 до 22:00. Станции «Площадь Александра Невского 1» и «Площадь Александра Невского 2» будут открыты только на выход с 13:00 до 14:30. Вестибюль 1 станции «Площадь Восстания» (выход на улицу Восстания) также будет работать только на выход с 13:00 до 14:30, в то время как вестибюль 2 (выход на Московский вокзал) будет открыт на вход и выход в это же время.

Станция «Маяковская» будет полностью закрыта для пассажиров с 14:00 до 15:00, поезда не будут останавливаться для посадки и высадки, пересадка между линиями будет невозможна. Вестибюль 1 станции «Невский проспект» будет работать только на вход с 7:00 и до особого распоряжения ГУ МВД. Вестибюль 2 станции «Невский проспект» (выход на канал Грибоедова) будет закрыт на вход и выход с 7:00 и до распоряжения ГУ МВД.

Станция «Гостиный двор» будет работать на вход и выход с 7:00 до 23:00 с возможностью оперативного регулирования режима работы в зависимости от пассажиропотока. Станция «Горьковская» будет функционировать только на выход с 21:00 до 22:00, заключили в ГУП «Петербургский метрополитен».